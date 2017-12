ENEMEF: Maraton Gwiezdnych Wojen w Multikinie

- Dwie części nowej trylogii, w tym premierowo wyczekiwany przez fanów Ostatni Jedi, przeniosą widzów do odległej galaktyki, gdzie losy kultowych bohaterów przeplotą się z zupełnie nowymi postaciami - zachęcają organizatorzy.



Podczas Minimaratonu Gwiezdnych Wojen zostaną zaprezentowane dwa filmy z najnowszej trylogii cyklu: premierowo "Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi" oraz "Gwiezdne wojny: Przebudzenie mocy".



Bilety na Minimaraton kosztują 25 i 30 zł.



Opisy filmów:



Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi - PREMIEROWO!



Rey, którą poznaliśmy w filmie Gwiezdne Wojny: Przebudzenie Mocy oraz Finn, Poe i Luke Skywalker kontynuują swoją wielką podróż w kolejnej odsłonie gwiezdnej sagi.



Niezwykła historia, świetne postacie, rewelacyjne efekty i fenomenalna muzyka. To kolejna, pełna mocy opowieść, która przenosi widzów do fantastycznego świata i dostarcza niesamowitych wrażeń.



Gwiezdne wojny: Przebudzenie Mocy



Akcja filmu ma miejsce 30 lat po wydarzeniach z "Powrotu Jedi", obok znanych postaci pojawiają się zupełnie nowi bohaterowie i to wokół nich toczy się opowieść. Luke Skywalker przepada bez wieści, a podczas jego nieobecności Najwyższy Porządek rośnie w siłę i zagraża pokojowi w galaktyce. Pustynna zbieraczka złomu Rey oraz Finn, który uciekł z oddziału szturmowców łączą siły z Hanem Solo i Chewbaccą, aby przywrócić nadzieję na ocalenie.