ENEMEF: Maraton z Obcym z premierą Obcy: Przymierze

ENEMEF: Maraton z Obcym to wielki powrót do legendarnego świata stworzonego przez Ridley'a Scotta. Mroczny klimat, nastrój grozy i widowiskowe efekty sprawią, że będzie to niezwykle emocjonująca i przyprawiająca o dreszcze noc, której nie sposób zapomnieć. Na wielkim ekranie pojawią się dwie pierwsze części kultowej sagi w wersjach reżyserskiej i rozszerzonej, po cyfrowej rekonstrukcji, a do tego dwa filmy nowej trylogii, w tym najnowszy, długo wyczekiwany "Obcy: Przymierze" w dniu premiery.

Bilety na cały maraton kosztują 33 zł.

Obcy: Przymierze - PREMIEROWO!

Alien: Covenant, Australia, Nowa Zelandia, USA 2017, 120'

reżyseria: Ridley Scott

scenariusz: John Logan, Dante Harper

obsada: Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demian Bichir

muzyka: Jed Kurzel

Specjalny pokaz premierowy (film wchodzi na ekrany kin 12 maja)!

Długo wyczekiwana druga część nowej trylogii, którą zapoczątkował Prometeusz z 2012 roku.

Akcja toczy się 10 lat po wydarzeniach z poprzedniej części serii. Załoga osadniczego statku Przymierze dociera na nieznaną planetę. Początkowo nowe miejsce wydaje się istnym rajem dla człowieka, jednak to tylko pozory i już niebawem uczestnicy ekspedycji przekonają sie o jej prawdziwym, mrocznym obliczu. Nowoodkryty świat okazuje się zagadkowy i niebezpieczny, jego jedynym mieszkańcem jest ocalały z katastrofy Prometeusza android David.

Zaskakujące zwroty akcji, imponujące efekty i niezwykły klimat, który urzeknie każdego miłośnika dobrych dreszczowców.

Obcy - 8. pasażer Nostromo - WERSJA REŻYSERSKA

Alien, USA, Wielka Brytania 1979, 116'

reżyseria: Ridley Scott

scenariusz: Dan O'Bannon

obsada: Sigourney Weaver, Tom Skerritt, John Hurt

muzyka: Jerry Goldsmith

Film zostanie zaprezentowany w wersji reżyserskiej po cyfrowej rekonstrukcji!

Film Ridleya Scotta atmosferą jest zbliżony do klasycznych filmów grozy, a nagrodzone Oscarem efekty specjalne oraz postać Obcego sprawiły, że film wszedł do kanonu światowej kinematografii.

Załoga statku handlowego Nostromo budzi się przedwcześnie z hibernacji podczas rutynowego lotu. Komputer pokładowy prowadzi ich ku sygnałowi z pobliskiego księżyca Acheron LV-426. Przekonani, że ktoś wzywa pomocy, lądują. Na miejscu odkrywają nową formę życia, którą przyjmują na statek wraz z rannym kolegą. Wkrótce okazuje się, że mają do czynienia z drapieżnikiem doskonałym, istotą przystosowaną do zabijania. Sierżant Ellen Ripley podejmuje walkę o przetrwanie i ocalenie pozostałych przy życiu kolegów.

Legendarny, klimatyczny, mroczny film, który uchodzi za najlepszy thriller science-fiction w historii!

Obcy - decydujące starcie - WERSJA ROZSZERZONA

Aliens, USA, Wielka Brytania 1986, 154'

scenariusz i reżyseria: James Cameron

obsada: Sigourney Weaver, Michael Biehn, Paul Reiser

muzyka: James Horner

Film zostanie zaprezentowany w wersji rozszerzonej po cyfrowej rekonstrukcji.

Druga część serii filmów o Obcym, wyreżyserowana przez Jamesa Camerona, laureat dwóch Oscarów.

Po 57 latach dryfowania w przestrzeni kosmicznej Ellen Ripley zostaje odnaleziona. Nikt nie wierzy w jej historię o potworze, który zabił wszystkich członków załogi statku Nostromo. Tymczasem okazuje się, że na LV-426, z której Ripley właśnie uciekła, została wysłana grupa kolonistów. Z nieznanych przyczyn urywa się z nimi kontakt. Kobieta wyrusza wraz z oddziałem komandosów na planetę. To, co tam zastaną, nie śniło im się w najgorszych koszmarach...

Film Jamesa Camerona to jeden z nielicznych sequeli, które nie ustępują oryginałowi, a zdaniem niektórych nawet go przewyższa. Reżyser dorównuje Scottowi w umiejętnym dozowaniu napięcia, ale w znacznie większym stopniu stawia na akcję i widowisko.

Prometeusz

Prometheus, USA, Wielka Brytania 2012, 126'

reżyseria: Ridley Scott

scenariusz: Jon Spaihts, Damon Lindelof

obsada: Michael Fassbender, Noomi Rapace, Charlize Theron, Idris Elba, Guy Pearce

muzyka: Marc Streitenfeld

To pierwszy film sci-fi Ridley'a Scotta po 30 latach! Mimo długiej przerwy powrót reżysera do świata, który stworzył w Obcym nie zawiódł oczekiwań fanów legendarnej serii.

Jest rok 2089, archeolodzy pod kierownictwem Elizabeth Shaw odkrywają tajemnicze piktogramy starożytnych cywilizacji i dochodzą do wniosku, że twórcą ludzkości mogła być pozaziemska inteligencja. Chcąc dowiedzieć się więcej przemierzają najodleglejsze zakątki wszechświata na pokładzie supernowoczesnego statku Prometeusz. Wkrótce ich naukowa misja niespodziewanie przeradza się w horror, badacze muszą stoczyć batalię z obcymi, której stawką jest przyszłość ludzkości.

Doskonale zrealizowany film nawiązuje do kultowej serii, a jednocześnie otwiera zupełnie nową trylogię.