ENEMEF: Noc grozy w Multikinie

W piątek 21 kwietnia o godz. 22 w Multikinie (al. Spółdzielczości Pracy 36) maraton filmowy ENEMEF: Noc grozy. W repertuarze filmy „Ostatnia klątwa”, „W głąb lasu”, „Bodom”, „Zło we mnie”.

Podczas Maratonu Horrorów zostaną zaprezentowane aż cztery nowe, mrożące krew w żyłach filmy: premierowo wstrząsająca, oparta na faktach „Ostatnia klątwa”, przedpremierowo klimatyczny i trzymający w napięciu „W głąb lasu”, a także hipnotyzujące i mroczne „Zło we mnie” i makabryczny slasher „Bodom”.

Bilety kosztują 32 zł. Początek maratonu o godz. 22, przewidywany koniec ok. 5 rano.

Informacje o filmach:

Ostatnia klątwa

Johnny Frank Garrett's Last Word, USA 2016, 95'

reżyseria: Simon Rumley

scenariusz: Ben Ketai, Marc Haimes

obsada: Sean Patrick Flanery, Erin Cummings, Mike Doyle, Sue Rock, Heather L. Tyler

muzyka: Simon Boswell

Wstrząsająca historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami.

18-letni Johnny zostaje skazany na karę śmierci za brutalny gwałt oraz morderstwo zakonnicy. Nastolatek zarzeka się, że jest niewinny i rzuca klątwę na wszystkich, którzy przyczynili się do niesprawiedliwego procesu. Po jego egzekucji giną kolejni ludzie związani ze sprawą. Syn jednego z ławników będąc w śmiertelnym niebezpieczeństwie, postanawia odnaleźć prawdziwego mordercę zakonnicy i tym samym odwrócić klątwę.

Wciągająca, przerażająca fabuła i autentyzm tego filmu tworzą gęstą atmosferę, którą można kroić no-żem.

W głąb lasu

Dans la foret, Francja, Szwecja 2016, 103'

reżyseria: Gilles Marchand

scenariusz: Gilles Marchand, Dominik Moll

obsada: Jeremie Elkaim, Timothe Vom Dorp, Theo Van de Voorde

Klimatyczna opowieść z zaskakującymi i przerażającymi zwrotami akcji, które przyprawiają o dreszcze.

Dwaj bracia Tom i Benjamin udają się w podróż do Szwecji, gdzie mają spędzić wakacje ze swoim ojcem, z którym mają słaby kontakt odkąd rozwiódł się z ich matką. Toma wciąż prześladują przeczucia, że wydarzy się coś złego. Ojciec chłopców zachowuje się nieco dziwnie, nie może spać i twierdzi, że młodszy syn podobnie jak on ma zdolności do odczuwania niezwykłych rzeczy. Wkrótce przerażające wizje Toma zaczynają się urzeczywistniać...

Rozgrywająca się w głębi rozległego lasu akcja trzyma w napięciu aż do samego końca.

Bodom

Finlandia, Estonia 2016, 85'

reżyseria: Taneli Mustonem

scenariusz: Taneli Mustonem, Aleksi Hyvarinem

obsada: Nelly Hirst-Gee, Santeri Helinheimo Mantyla, Mimosa Willamo, Mikael Gabriel

muzyka: Panu Aaltio

Szokujący, egzotyczny slasher inspirowany autentyczną historią brutalnej masakry nad jeziorem Bodom.

Lato 1960 roku, czwórka nastolatków obozuje nad jeziorem Bodom. W nocy zostają zaatakowani nożem na śnie, jedna osoba uchodzi z życiem z tej krwawej masakry, jednak niczego nie pamięta i w efekcie nie udaje się namierzyć brutalnego mordercy. Pół wieku później nad jeziorem pojawia się grupa młodych obozowiczów, którzy dla zabawy chcą odtworzyć wydarzenie sprzed lat. Niestety po zapadnięciu zmroku nikomu nie jest do śmiechu, gdyż oto toczy się gra, w której stawką jest życie.

Przerażający i pełen zaskakujących zwrotów akcji, dostarcza solidne dawki adrenaliny.

Zło we mnie

February, Kanada, USA 2015, 93'

reżyseria: Oz Perkins

scenariusz: Oz Perkins

obsada: Emma Robert,, Kiernan Shipka, Lucy Boynton, James Remar, Lauren Holly

muzyka: Elvis Perkins

Hipnotyzujący i mroczny horror porównywany do "Dziecka Rosmery" i "Carrie", utrzymany w szorstkim i zagadkowym klimacie.

W katolickiej szkole dla dziewcząt rozpoczyna się przerwa zimowa. Większość uczennic już wyjechała z internatu, zostały w nim tylko Katherine i Rose, po które nikt się nie stawił. W tym czasie do miasteczka zbliża się tajemnicza Joan. Okazuje się, że kobieta kryje w sobie mroczną tajemnicę, a jej przybycie uwalnia demony. Czy Kate i Rose zdołają pokonać obudzone po latach złe moce?

Film pełen niedopowiedzeń z każdą minutą potęguje aurę niepokoju i tajemniczości.