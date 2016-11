ENEMEF: Noc Pitbulla w Multikinie

Wyjątkowo w czwartek 10 listopada, a nie w piątek lubelskie Multikino zaprasza na nocny maraton filmowy. Tym razem będzie to ENEMEF: Noc Pitbulla.

ENEMEF: Maraton Pitbulla to idealna propozycja dla fanów mocnego kino sensacyjnego. To cała noc w bezwzględnym świecie twardzieli - z brutalnymi zdarzeniami, zaskakującymi zwrotami akcji i ciętymi ripostami. Doskonała obsada aktorska i wciągająca fabuła oparta na autentycznych wydarzeniach dostarczą wielkich emocji, a charakterystyczny humor zapewni świetną rozrywkę. Wszystko za sprawą mistrza polskich filmów policyjnych - Patryka Vegi i jego fenomenalnej serii "Pitbull".

Podczas Maratonu Pitbulla zostaną zaprezentowane trzy filmy: przedpremierowo "Pitbull. Niebezpieczne kobiety", tegoroczny "Pitbull. Nowe porządki", który już odniósł ogromny sukces oraz uważany za jeden z najlepszych polskich filmów tego wieku "Pitbull".

Początek maratonu o godz. 22. Przewidywany koniec ok. godz. 4.30 rano.

Bilety kosztują 33 zł.

Pitbull. Niebezpieczne kobiety - PRZEDPREMIEROWO!

Polska 2016, 135'

reżyseria: Patryk Vega

scenariusz: Patryk Vega

obsada: Piotr Stramowski, Maja Ostaszewska, Andrzej Grabowski,

muzyka: Łukasz Targosz

Specjalny pokaz przedpremierowy (film wchodzi do kin 11 listopada) - wyłącznie na ENEMEFie!

To druga część trylogii, inspirowana prawdziwymi historiami policjantek. Jak mówi sam Patryk Vega, film przynosi prawdziwą rewolucję gatunku, po raz pierwszy kobiety stają się sprawczyniami wydarzeń.

Zuza i Jadźka są jednymi z nowoprzyjętych funkcjonariuszek policji, które na swojej drodze zawodowej trafiają na doświadczonych policjantów, znanych z poprzedniej części filmowej serii - Majamiego i Gebelsa. Z ich pomocą kobiety ścierają się z brutalnym światem przestępczym oraz trudnymi przełożonymi o podejrzanych powiązaniach. Również życie prywatne bohaterek nie należy do łatwych - nieobliczalny mąż Jadźki jest powiązany z mafią, a Zuza ma romans z socjopatycznym gangsterem, którego dziewczyna właśnie wychodzi z więzienia...

Niesamowity realizm, potężne emocje, doskonała obsada i jeszcze więcej specyficznego humoru.

Pitbull. Nowe porządki

Polska 2016, 133'

reżyseria: Patryk Vega

scenariusz: Patryk Vega

obsada: Piotr Stramowski, Andrzej Grabowski, Paweł Królikowski, Michał Kula, Bogusław Linda

muzyka: Łukasz Targosz

Pierwsza część zapowiedzianej trylogii, którą obejrzało blisko 1,5 mln widzów!

Policjant z mokotowskiej komendy o pseudonimie "Majami" zajmuje się rozpracowywaniem grupy gangsterów i natrafia na bohaterów z poprzedniej części filmu (Gebels, Igor i Barszczyk). Sekcja zabójstw z Pałacu Mostowskich rozgryza Grupę Mokotowską przy pracy nad tematem "Gangu obcinaczy palców", odpowiedzialnego za serię zabójstw i porwań. Policjanci obydwu komend uświadamiają sobie, że mają do czynienia z najsilniejszą organizacją w Polsce i muszą połączyć swoje siły, aby ją rozpracować.

To niezwykle realistyczny i świeży obraz polskiej policji oraz świata przestępczego, wszystkie sceny i dialogi zostały zaczerpnięte z życia.

Pitbull

Polska 2005, 97'

reżyseria: Patryk Vega

scenariusz: Patryk Vega

obsada: Weronika Rosati, Rafał Mohr, Krzysztof Stroiński, Andrzej Grabowski, Marcin Dorociński

muzyka: Radosław Łukas (pseud. Luka)

Wstrząsający i szczery film akcji, który w dużej mierze za sprawą swojej autentyczności odniósł spektakularny sukces i stał się jednym z najważniejszych dzieł w dorobku Patryka Vegi.

Said (Waldemar Walisiak) działający w warszawskim półświatku odpowiada za liczne porwania oraz morderstwa ormiańskich handlarzy i ukrywa się za granicą. Czai się na niego "sędzia" przestępczego świata Worwzakonnik (Ryszrad Filipski). Wor planuje wyeliminować Saida wykorzystując warszawskich policjantów. Do swojej gry angażuje oficera Despero i wystawia mu córkę Saida, dzięki czemu mężczyzna zostaje zwabiony do Warszawy...

Trzymający w napięciu i wciągający film ukazujący polską policję z nowej perspektywy, zupełnie innej niż we wszystkich wcześniejszych produkcjach.