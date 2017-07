Festiwal Dwa Brzegi w Kazimierzu już od soboty. "Janusz Gajos chciałby przyjechać"

Za wałem wiślanym stają właśnie dwa ogromne klimatyzowane namioty (na 250 i 850 miejsc), a do Kazimierza jadą ciężarówki wypełnione sprzętem. – Musimy przywieźć wszystko, od krzeseł po mikrofony – mówi Grażyna Torbicka, dyrektor artystyczna Dwóch Brzegów, która nie ukrywa, że marzy jej się nowoczesny multifunkcjonalny obiekt, który w wakacje gościłby filmowców i kinomanów, a przez pozostałą część roku „służył turystom i mieszkańcom”. Takich planów na razie nie ma (budowę Centrum Turystyki, Sportu i Rekreacji w kamieniołomach w styczniu zablokowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego), festiwal zostaje więc na terenie Zespołu Szkół przy ul. Nadwiślańskiej 9.

W ubiegłym roku przez seanse filmowe, koncerty i inne wydarzenia przewinęło się 35 tys. osób. – Publiczność przyjeżdża z całej Polski: Łodzi, Wrocławia, Poznania, Szczecina – wylicza Torbicka. – Dzwonił nawet Janusz Gajos, który był kiedyś gościem festiwalu i tak spodobała mu się tutejsza niezwykła atmosfera, że chciałby przyjechać też w tym roku.

Dwa Brzegi to największy polski festiwal filmowy w plenerze. I jedyny, gdzie gwiazdy kina są na wyciągnięcie ręki. – A do sali kinowej widz nie musi iść przez wielkie centrum handlowe, jak ma to miejsce na innych polskich festiwalach – podkreśla Torbicka.

Po zeszłorocznych perturbacjach, gdy nagle z finansowania imprezy wycofała się PGE i Telewizja Polska, w tym roku organizatorzy wydarzenia mogli spać względnie spokojnie. W T-Mobile (główny sponsor festiwalu) zmienił się zarząd, więc umowę sponsorską trzeba było renegocjować, ale za to marszałek naszego województwa okazał się wyjątkowo hojny.

– W tym roku zwiększyliśmy dofinansowanie do 250 tys. zł – mówił Sławomir Sosnowski. I przekonuje, że to znakomicie wydane pieniądze z puli na promocję województwa.

Festiwal oficjalnie rozpocznie się 29 lipca o godz. 16 polską premierą filmu „Ja, Godard” Michela Hazanaviciusa. Już wiadomo, że projekcja odbędzie się w namiocie wypełnionym do ostatniego z 850 miejsc – biletów na ten seans w systemie rezerwacyjnym już nie ma. Podobnie jak na film zamknięcia – uhonorowany Nagrodą Jury w Cannes „Niemiłość” Andrieja Zwiagincewa.