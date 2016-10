Film "Julieta" Pedro Almodóvara w CK

Julieta to mieszkająca w Madrycie kobieta w średnim wieku. Przypadkowe spotkanie z Beatriz, przyjaciółką córki, wywołuje w kobiecie powrót wspomnień. Julieta zaczyna je spisywać, doprowadzając do konfrontacji z przeszłością. Musi zmierzyć się z siłą miłości do rybaka Xoana, którego utraciła w wyniku śmiertelnego wypadku

Film w reżyserii Pedro Almodóvara miał swoją oficjalną premierę 2 września. Był także w tym roku nominowany do Złotej Palmy podczas Festiwalu w Cannes. W rolach głównych występują: Emma Suarez, Adriana Ugarte, Daniel Grao i Inma Cuesta. Zobacz naszą recenzję filmu (TUTAJ).

Bilety na projekcję kosztują 8 i 10 zł.