Filmowa sobota w Centrum Kultury: "Baby bump" i "Kamper"

Na godz. 18 zaplanowano pokaz filmu „Baby bump”, czyli pełnometrażowego debiutu Kuby Czekaja. Jest to szalona historia Mickiego Housa, która skutecznie przypomni widzom, jak to naprawdę było być dzieckiem. Każdy to przeżył i ma swoje za uszami. Surrealistyczna, łamiąca konwencje i zdecydowanie niepospolita opowieść o dojrzewaniu w czerwcu porwała serca polskich widzów. W ubiegłym roku film prezentowany był podczas festiwalu w Wenecji, gdzie otrzymał nagrodę Lew Queer.

Dwie godziny później wyświetlony zostanie „Kamper” w reżyserii Łukasza Grzegorzka. Jest to historia pary trzydziestolatków, którzy kiedyś byli zakochani w sobie do szaleństwa, a dziś muszą zdecydować, czy kolejny krok w życiu robią razem czy osobno. Ona jest ambitna, pracowita i zdolna. Kocha gotowanie i chce poświęcić się swojej pasji na dobre. On jest wiecznym chłopcem, który pracuje jako tester gier komputerowych i bardzo ceni sobie swoje życie bez większych zobowiązań.

Bilety na poszczególne seanse kosztują 8 i 10 zł.