Filmowy weekend w Centrum Kultury: "The Square"

W piątek, 8 września na godz. 19 w Sali Kinowej zaplanowano pokaz filmu "Frantz" w reżyserii Francoisa Ozona. - To stylowa i sugestywna mieszanka romansu i kryminału w stylu retro. Film zdobył aż 11 nominacji do Cezarów 2017 czyli francuskich odpowiedników Oscarów - zachęcają organizatorzy. Bilety: 12 i 15 zł.



Pół godziny później w Sali Widowiskowej CK odbędzie się projekcja filmu "Tango libre". Strażnik więzienny jest zauroczony swoją znajomą z zajęć tanecznych. Pewnego dnia spotykają się znowu – tym razem w więzieniu, do którego ta przychodzi odwiedzić męża. Wstęp - 5 zł.



Z kolei w sobotę, 9 września o godz. 18 w Sali Kinowej zostanie wyświetlony dramat dokumentalny "Ostatni w Aleppo", przedstawiający pracę wolontariuszy Białych Hełmów, którzy przeszukują gruzy zniszczonego syryjskiego miasta, w poszukiwaniu żywych osób. Na ten film bilety kosztują 12 i 15 zł.



O godz. 19 w Sali Widowiskowej zobaczymy produkcję "Cafe de los maestros", czyli epopeję muzyczną, która zawiera najwspanialsze tanga z lat 40-tych i 50-tych minionego stulecia w interpretacji największych sław tamtego okresu. Wejściówki - 5 zł.



Ostatnią głośną projekcją weekendu w CK będzie "The Square" w reżyserii Rubena Östlunda. Film zdobył w tym roku Złotą Palmę podczas Festiwalu w Cannes.



Na co dzień Christian jest dyrektorem prestiżowego muzeum sztuki nowoczesnej, co daje mu władzę i idealną pozycję społeczną. Do tego przykładnie opiekuje się córkami, jeździ kosztującą fortunę Teslą i wspomaga potrzebujących – zwłaszcza, jeśli nie wymaga to od niego zbyt dużego wysiłku. Jednak podczas przygotowań do premiery instalacji "The Square", z którą wiąże ogromne nadzieje, utrzymanie starannie pielęgnowanego wizerunku okaże się być dla niego nie lada wyzwaniem.



"The Square" będzie można obejrzeć w sobotę (godz. 20) i niedzielę (godz. 19) w Sali Kinowej CK. Bilety kosztują 12 i 15 zł.