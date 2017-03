Filmowy weekend w TV. Co warto zobaczyć? Polecamy

Oscarowa "Grawitacja", widowiskowe "Gwiezdne Wojny" i kultowe "Milczenie owiec" - to tylko niektóre z głośnych produkcji czekających na tych, którzy zdecydują się spędzić weekend przed telewizorem. Sprawdźcie, jakie ciekawe filmy będzie można zobaczyć w TV w najbliższych dniach.

Piątek, 10 marca:

"Grawitacja", reż. Alfonso Cuarón, TVN, godz. 20

Nakręcona w 2013 roku "Grawitacja" to widowiskowy thriller przedstawiający losy dwójki astronautów, którzy próbują przetrwać w przestrzeni kosmicznej po tym, jak ich prom zostaje uszkodzony. Prosta fabuła podporządkowana jest kolejnym następującym po sobie katastrofom. "Grawitacja" to przede wszystkim popis aktorskich umiejętności Sandry Bullock oraz przykład genialnego wykorzystania efektów specjalnych. Film został nagrodzony siedmioma Oscarami.

"Coco Chanel", reż. Anne Fontaine, Stopklatka TV, godz. 20

Anne Fontaine to jedna z najciekawszych francuskich reżyserek młodego pokolenia. Zanim na ekrany kin wkroczył jej ostatni głośny film, zrealizowane w koprodukcji z Polską "Niewinne", Fontaine zabłysnęła rewelacyjnym dramatem "Coco Chanel". Jest to historia skromnej krawcowej, która przebyła niesamowitą drogę na salony i stała się ikoną światowej mody. Gwiazdą produkcji jest Audrey Tautou.

"Turysta", reż. Ruben Ostlund, TVP Kultura, godz. 20.25

Wieczorną porą TVP Kultura zaprasza na nagradzony na światowych festiwalach skandynawski film "Turysta". Szwedzka rodzina wyrusza we francuskie Alpy na narty. Niespodziewane zejście lawiny zmienia ich sielankową wyprawę w piekło. Nominacje do Złotego Globa i BAFTY, prezentacja podczas Festiwalu w Cannes i 11 prestiżowych statuetek na koncie.

Sobota, 11 marca:

"Gwiezdne Wojny: Część V - Imperium Kontratakuje", reż. Irvin Kershner, TVN, godz. 20

Uznawane za najlepszą część całego filmowego uniwersum "Gwiezdnych Wojen", kultowe "Imperium Kontraktakuje", to druga według kolejności powstania odsłona serii. To właśnie w niej po raz pierwszy poznajemy niezapomnianych bohaterów takich jak Mistrz Yoda czy Lando Calrissian. Z niej pochodzą również najsłynniejsze cytaty.

"Piraci z Karaibów: Na krańcu świata", reż. Gore Verbinsku, TVP 1, godz. 21.25

Trzecia część przygód słynnego pirata Jacka Sparrowa. Po tym jak bohater wpadł w pułapkę Davy'ego Jonesa, musi znaleźć sposób wydostania się z tytułowego "krańca świata". Na ratunek ruszają mu Will i Elizabeth. Widowiskowe zwieńczenie tryglogii, wprowadzające do cyklu więcej mroku i powagi.

"Epoka lodowcowa 2: Odwilż", reż. Carlos Saldanha, Polsat, godz. 20.10

To propozycja dla miłośników animacji. Druga odsłona zabawnej "Epoki lodowcowej" przynosi wielkie ocieplenie. Mamut Maniek, leniwiec Sid i tygrys Diego poszukują łodzi, która zabierze ich w bezpieczne miejsce podczas zbliżającego się potopu. Dobra zabawa gwarantowana.

"Sierpień w hrabstwie Osage", reż. John Wells, TVP Kultura, godz. 20.20

To kolejna oscarowa propozycja na ten weekend. Film Johna Wellsa to komedia obyczajowa ukazująca spojrzenie na trudną relację matki i jej trzech dorosłych córek, które opuściły rodzinny dom, dystansując się od bliskich i od przeszłości. Świetna obsada (Meryl Streep, Julia Roberts, Juliette Lewis, Ewan McGregor, Benedict Cumberbatch), inteligentny scenariusz i dużo ciepłego humoru to niewątpliwe zalety produkcji.

Niedziela, 12 marca:

"Furia", reż. David Ayer, TV Puls, godz. 20

Brutalny, naszpikowany obrazową przemocą dramat wojenny przedstawiający losy załogi amerykańskiego czołgu, który podczas II wojny światowej wyrusza za linię frontu w celu obrony alianckich linii zaopatrzenia. Męskie kino, w którym trup ściele się gęsto, a na ekranie brylują Brad Pitt, Shia LaBeouf i Jon Bernthal.

"Milczenie owiec", reż. Jonathan Demme, TV4, godz. 20

Kultowy thriller wprowadzający do kin jeden z najsłynniejszych czarnych charakterów w historii - Hannibala Lectera. Jest to opowieść o studentce FBi Clarice Starling, która prowadzi śledztwo dotyczące serii makabrycznych zbrodni. W celu poznania motywów zabójcy, Starling odwiedza w więzieniu innego seryjnego mordercę i kanibala - psychiatrę Lectera. Demoniczny lekarz wciąga ją we własną grę.

"Atlas Chmur", reż. Tom Tykwer, Andy i Lana Wachowscy, Stopklatka TV, godz. 20

Ekranizacja prozy Davida Mitchela w wykonaniu twórców "Matrixa", wówczas jeszcze Andy'ego i Lany Wachowskich oraz Toma Tykwera. To ambitny dramat science-fiction rozgrywający się w różnych epokach czasowych i zakątkach świata. To opowieść o losach ludzi, których czyny mają wpływ na przeszłość, teraźniejszość oraz przyszłość. W obsadzie m.in. Tom Hanks, Halle Berry, Hugo Weaving i Ben Whishaw.