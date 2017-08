Filmy związane z Lublinem w Teatrze Starym

Bezpłatne wejściówki można odbierać w Teatrze Starym - kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 10 do 16. Jedna osoba może pobrać maksymalnie 4 wejściówki upoważniające do obejrzenia całego bloku filmów danego dnia..

W sobotę (12/08) Lublin w dokumencie cz. I. * godz. 13 „Magiczne miasto”, reż. Natasza Ziółkowska-Kurczuk; * godz. 14.30 „Tajemnica śmierci wojewody”, reż. Hanna Etemadi; * godz. 16 „Na wolność to wszystko zamienisz” reż. Leszek Wiśniewski.

W niedzielę (13.08) Lublin w dokumencie cz. II. Od godz. 13 projekcja trzech filmów w reżyserii Grzegorza Linkowskiego: „Przed sierpniem był lipiec”, „Historia pewnego sumienia”, „Hakerzy Solidarności”, „Zwierze na papierze”. Po projekcji ostatniego filmu spotkanie z reżyserem.

W poniedziałek (14.08) filmy fabularne. Uwaga! Na te projekcje wejściówki są rozdawane oddzielnie na każdy film. Jedna osoba może pobrać z kasy Teatru Starego maks. cztery wejściówki na „Carte Blanche” i dwie na „Voltę”.

O godz. 13„Carte Blanche” reż. Jacek Lusiński. Inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia nauczyciela z liceum, który - aby zachować ukochaną pracę i przygotować uczniów do matury – ukrywa przed światem, że stopniowo traci wzrok.

O godz. 15 „Volta” reż. Juliusz Machulski – przewrotna komedia łotrzykowska z historią w tle. – W scenariuszu, którego akcja rozgrywa się głównie we współczesnym Lublinie, widz znajdzie historyczne retrospekcje, zagadkę, oryginalną intrygę, zaskakujące zakończenie, zabawne dialogi i postacie z charakterem – zachęcają organizatorzy wydarzenia.