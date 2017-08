Finał Kina Perła - "Miś" na zakończenie

Co Gdzie Kiedy. Dobiega końca tegoroczna edycja plenerowego Kina Perła. Od początku czerwca miłośnicy dobrego kina w Lublinie mieli okazję w każdy weekend oglądać różnorodne, interesujące filmy. W tym roku pozostały już tylko trzy projekcje, które odbędą się w dniach 25-27 sierpnia o godz. 21.

W piątek będziemy mieli okazję obejrzeć wstrząsający film Wojtka Smarzowskiego na podstawie prozy Jerzego Pilha - "Pod Mocnym Aniołem". Jerzy jest pisarzem i alkoholikiem. Poznajemy go w momencie, w którym uwierzył, że może wygrać z nałogiem. Zakochuje się w młodej dziewczynie i wreszcie czuje, że ma po co i dla kogo żyć. Jednak nie wytrzymuje długo.



Równie mocne kino będzie można zobaczyć w sobotę, kiedy odbędzie się projekcja "Sicario" Denisa Villeneuve'a. Młoda agentka FBI bierze udział w operacji zlikwidowania bossa meksykańskiego kartelu narkotykowego. Podczas misji jej moralność zostaje wystawiona na próbę. Brutalny, surowy film, wobec którego trudno przejść obojętnie.



Dla odmiany Kino Perła zakończy się luźnym, humorystycznym akcentem w postaci kultowego polskiego "Misia". Dzieło legendarnego Stanisława Barei to komedia złożona z groteskowych epizodów ukazujących rozpad PRL-owskiego systemu. Liczne sceny z barów mlecznych, urzędów i sklepów ujawniają absurd codziennej egzystencji Polaków.



Wstęp na wszystkie seanse jest wolny. Projekcje odbywają się na placu przy ul. Bernardyńskiej 15.