"Frank" w Miasto movie

Co Gdzie Kiedy. 21 lutego o godz. 19 w Warsztatach Kultury (ul. Grodzka 5a) odbędzie się projekcja filmu Frank z Michaelem Fassbenderem w roli tytułowej.

Film jest komedią opowiadającą o losach młodego, ambitnego muzyka Jona. Chłopak dołącza do ekscentrycznej grupy popowej, której liderem jest enigmatyczny Frank. Sytuacja ta zdaje się jednak przerastać głównego bohatera.



- To klasyczny reprezentant przeżywającego od kilku lat znakomity okres amerykańskiego kina niezależnego. Dla fanów tego nurtu "Frank" to pozycja obowiązkowa, dla pozostałych widzów ciekawe zderzenie z produkcją spod znaku Sundance Festival - zachęcają organizatorzy.



Wstęp na projekcję jest wolny.