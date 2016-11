Future Shorts Jesień - kino w Centrum Kultury

Future Shorts to założona w Londynie marka skupiająca się na organizowaniu przeglądów filmowych, w czasie których wyświetlane są krótkometrażówki artystów z całego świata.



- Jesienna odsłona będzie opowiadać głównie o pasji - pasji do nieoczywistego piękna przyrody, odkrywania zakamarków wszechświata, sportu oraz do drugiego człowieka - zachęcają organizatorzy.



Bilety na wydarzenie kosztują 7 i 9 zł.



PROGRAM:



EGO, reż. Nicolas Provost / eksperyment / Belgia / 2016 / 3 min.

Odjechana podróż do najdalszych zakątków kosmosu.



SPOETNIK, reż. Noël Loozen / fabuła / Holandia / 2015 / 10 min.

Sam rozbija swój motorower w pobliżu słynnej furgonetki-bufetu Gilles’a na Ziemi Niczyjej. Gdy zaczyna pracę w furgonetce, uderza go olśniewające piękno drogi.



AUDITION, reż. Lovisa Sirén / fabuła / Szwecja / 2015 / 14 min.

Role płciowe zostają wystawione na próbę, gdy reżyserka prosi grupę aktorów płci męskiej o zrobienie rzeczy, z którymi mogą czuć się niekomfortowo.



ADRIFT, reż. Eva Wagner, Royal College of Art / animacja / Niemcy, Wielka Brytania / 2016 / 4 min.

Kogut i Sowa poznają się w Internecie i spędzają razem noc. Co się jednak stanie, gdy rzeczywistość nie spełni ich oczekiwań?



IF MAMMA AIN’T HAPPY, NOBODY’S HAPPY, reż. Mea Dols de Jong / dokument / Holandia / 2014 / 25 min.

Gdy matka z córką badają historię kobiet w swojej rodzinie, wyłania się interesujący schemat.



TECHNIQUE / reż. Cedric Riche, Quentin Curtat / teledysk / 3 min.

W tym dynamicznym i czasem niepokojącym teledysku Mai Lan obserwuje dziwne ludzkie nawyki.



LOVE, reż. Réka Busci / animacja / Francja, Węgry / 2016 / 14 min.

Stworzenia w odległym układzie słonecznym w trzech częściach odkrywają znaczenie miłości.



THE SPECIAL ONE, reż. Lamin Oo / dokument / Birma / 2015 / 7 min.

Lokalny sprzedawca ryb Myint Lwin San Pya na rynku rybnym w Yangon ma jedną pasję w życiu: Klub piłkarski Chelsea.



OVER, reż. Jorn Threlfall / fabuła / Wielka Brytania / 2015 / 14 min.

Odwrócona chronologicznie opowieść ujawnia, co wydarzyło się jednej nocy w spokojnej podmiejskiej dzielnicy.