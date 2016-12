"Godziny" w Miasto movie

Historia życia trzech kobiet, z których jedna to żyjąca w czasach współczesnych w Nowym Jorku wydawczyni książek; druga, typowa żona i matka, żyjąca pod koniec lat 40.; trzecia to postać autentyczna - Virginia Woolf, znana pisarka ogarnięta obsesją samobójczą. Trzy różne kobiety, trzy różne epoki. Jest jednak coś, co je połączy, coś, co zmieni ich życie na zawsze.

- "Godziny" to jeden z najlepszych obrazów ostatnich 15 lat. W nurcie dramatu filmowego czy kina psychologicznego prawdziwy majstersztyk i przykład jak powinno się takie filmy kręcić. Dla fanów gatunku pozycja obowiązkowa - przekonują organizatorzy seansu.

W filmie występują: nagrodzona za rolę Virginii Woolf Oscarem Nicole Kidman, Julianne Moore, Meryl Streep, Ed Harris, Claire Danes, Toni Collette. Dzieło Daldry'ego zebrało szereg prestiżowych nagród, m.in. Oscara, Złote Globy, BAFTY i Srebrnego Niedźwiedzia.

Wstęp na wydarzenie jest wolny.

Kolejna projekcja: 21 grudnia 2016, godz. 19.00 – „Pina”, reż. Wim Wenders, czas 106’, 2011 r.