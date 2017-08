Hot Summer Shorts - przegląd filmów

Program pokazu składa się z pięciu międzynarodowych, komediowo-przygodowych filmów z przymrużeniem oka.



- Zobaczymy m.in. komedię o nastolatkach żyjących w społeczeństwie o odwróconych rolach kulturowych, francuski film przygodowy o wędrownym pchlim cyrku, panoramę Turcji z punktu widzenia imprezujących nastolatków oraz ironiczną, a jednocześnie wybitnie zabawną i prawdziwą wariację na temat stereotypów dobrego macierzyństwa - zachęcają organizatorzy.



Bilety na wydarzenie kosztują 8 i 10 zł.

Program:



- La disco resplandece (The Disco Shines)



Kwietniowa sobota.Zachodzi słońce. Pięciu chłopaków szykuje się na wieczór: mają alkohol, samochód i muzykę. Nieistotne, że dyskoteka została zamknięta lata temu.



- Girls & Boys



Największym pragnieniem 16-letniej Nour jest utrata dziewictwa. Nie potrafi rozmawiać z chłopakami, więc jak ma sprawić, by ktoś chciał się przed nią rozebrać? Młodzieżowa komedia w świecie odwróconych tradycyjnych ról kulturowych.



-Une vie de chien (Dog’s Life)



Francuski film przygodowy, okraszony czarnym humorem. Mistrz John i jego pomocnik Arigo żyją z zysku, jaki przynosi im pchli cyrk. Na mocy zawartego między nimi paktu, Arigo musi karmić pchły swoją krwią. Pewnego dnia, młodzieniec odkrywa mroczny sekret mistrza…



- Moms on Fire



Jak to jest być w zaawansowanej ciąży na cztery dni przed porodem? I wtedy to się staje. Jesteś w ciąży. Znowu. Ohyda!!!



- Moby



Samotność potrafi być nie do zniesienia. Co robisz, gdy opuszcza cię ostatni przyjaciel? Trzeba wypełnić pustkę, jaka po nim zostaje. Tragikomiczna opowieść o ludzkiej potrzebie nawiązywania relacji.