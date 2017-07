"Julieta" i "Blob zabójca" w Miasto movie

W nadchodzącym tygodniu w ramach cyklu Warsztatów Kultury Miasto movie latem, w Wirydarzu u Dominikanów zobaczymy najnowszy film hiszpańskiego klasyka Pablo Almodóvara. "Julieta" to historia tytułowej bohaterki, która właśnie straciła męża, a córka, skończywszy 18 lat, uciekła z domu bez słowa wyjaśnienia. Matka szuka jej na wszystkie sposoby.



Dzień później w Próbie Cafe będzie miał miejsce kolejny seans z cyklu Miasto movie analogowo. Wyświetlony zostanie film "Blob zabójca" z 1988 roku. Galaretowata substancja pożera mieszkańców zwiększając przy tym swoje rozmiary i niszcząc wszystko, co spotka na drodze.



- Jak to zwykle w tego typu horrorach bywa, ludzkość ocalić może tylko grupka młodych bohaterów na czele z lokalnym outsiderem Brianem. Blob to VHSowe kino grozy w czystej postaci dające wciąż wielką frajdę z oglądania - zachęcają organizatorzy.



Projekcje będą się odbywać o godz. 21.15. Wstęp na wszystkie seanse jest wolny.