"Kamper" w kinie Chatki Żaka

Para trzydziestolatków, kiedyś zakochani w sobie do szaleństwa, dziś muszą zdecydować, czy kolejny krok w życiu zrobią razem czy osobno. Mania i Kamper. Ona jest ambitna, pracowita i zdolna. Kocha gotowanie i chce poświęcić się swojej pasji na dobre. On jest wiecznym chłopcem, który pracuje jako tester gier komputerowych i bardzo ceni sobie swoje życie bez większych zobowiązań.

- Film porusza problem wchodzenia w dorosłość oraz tego jak stworzyć dobry i trwały związek. Poznajemy w nim parę kiedyś zakochanych w sobie ludzi, którzy stoją przed dylematem, co dalej zrobią z ich relacją. W tle pojawia problem marzeń i odwagi do życia. Film stawia wiele ważnych pytań, które będą stanowić doskonałą okazję do dyskusji - zachęcają organizatorzy.

Projekt Psychokino ma na celu między innymi uwrażliwienie społeczności akademickiej na sytuację osób doświadczających kryzysów psychicznych. Prezentowane filmy dotyczą problematyki zdrowia psychicznego i znaczenia relacji międzyludzkich dla zachowania równowagi wewnętrznej.