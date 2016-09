KineDok w Centrum Kultury: "Miss Romów"

"Miss Romów" to nakręcony w romskiej osadzie na głębokiej prowincji Chorwacji dokument, który kreśli intymny portret żeńskiej społeczności. Na pierwszy plan historii wysuwa się kontrast pomiędzy marzeniami kobiet i brakiem możliwości ich realizacji. Tłem historii jest upalny, lipcowy weekend, podczas którego społeczność romska organizuje coroczny bal oraz konkurs piękności, w którym tylko jedna kobieta może zostać ukoronowana Romską Miss.



KineDok to międzynarodowy projekt, zainicjowany przez Instytut Filmu Dokumentalnego w Pradze. Jego celem jest stworzenie widzom okazji do zapoznania się z kinem niekomercyjnym i artystycznym – filmami prezentowanymi na festiwalach filmowych, które nie mają szansy znaleźć się w regularnej dystrybucji.



Wstęp wolny