Kino Klasy B na Walentynki

Nakręcone w 1936 roku "Narkotykowe szaleństwo" to jeden z pierwszych filmów poruszających temat palenia marihuany. Film należący do serii "Tell Your Children", będących niegdyś serią produkcji propagandowych.



Na terenie szkoły pojawiają się narkotykowi dilerzy. Jeden z ich "klientów" popełnia morderstwo, po zażyciu zakupionego "skręta". Od tej pory Policja, lekarz oraz rozwścieczeni rodzice nie dają kupczykom spokoju.



- Pełen przerysowanej gry aktorskiej, czarno-białych postaci i niezamierzonego humoru, zdumiewający film, współfinansowany przez konserwatywne organizacje katolickie i rząd Stanów Zjednoczonych. Z czasem, wbrew intencji twórców, stał się kultowy w kręgach hipisowskich. Po prostu szaleństwo! - zachęcają organizatorzy.



Bilety na wydarzenie kosztują 5 zł.