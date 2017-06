Kino Perła: "Legenda Kaspara Hausera" i inne propozycje

Weekend z Kinem Perła rozpoczniemy piątkową projekcją filmu "Legenda Kaspara Hausera" Davide Manuliego. To surrealistyczna opowieść o tytułowym bohaterze, który trafia na niemal bezludną wyspę i zostaje uznany za zagrożenie. Pozbyć się go ma niemy kryminalista The Pusher.



Z kolei w sobotę będzie można obejrzeć jeden z pierwszych filmów w dorobku braci Coen. "Śmiertelnie proste" to historia żony bogatego właściciela baru, która wdaje się w romans. Kiedy mąż dowiaduje się o zdradzie, wynajmuje prywatnego detektywa, by zabił niewierną małżonkę i jej kochanka.



Na niedzielę zaplanowano projekcję filmu "Skarb" w reżyserii Corneliu Porumboiu. 33-letni Costi wiedzie z rodziną skromne, spokojne życie w mieście. Nie przeczuwa, że niebawem znajdzie się w sytuacji rodem z kart dziecięcej książki. Niespodziewanie odwiedza go sąsiad, prosi o pożyczenie niemałych pieniędzy. Gdy okazuje się to niemożliwe, gość opowiada historię skarbu zakopanego w ogrodzie koło wiejskiego domu jego dziadków.



W nadchodzącym tygodniu będzie można jeszcze obejrzeć filmy "Jak we śnie" (środa, 21 czerwca) oraz "Życie animowane" (czwartek, 22 czerwca).



Wstęp na wszystkie projekcje jest wolny. Seanse rozpoczynać się będą ok. godz. 21.15, po zachodzie słońca.