Kino plenerowe w Parku Radziwiłłowskim. Wybierz film na sierpień

Do wyboru jest 30 propozycji, z których 15 z największą liczbą głosów będzie wyświetlonych w sierpniu.

– W tym roku obejrzymy kino w trzech cyklach: gwiezdne poniedziałki, wtorkowy mix filmowy oraz zakochane środy filmowe – mówi Michał Trantau, rzecznik prezydenta.

Inicjatywę trzy lata temu zapoczątkował prezydent Dariusz Stefaniuk. – Chodzi o lepsze wykorzystanie potencjału Parku Radziwiłłowskiego. Obok wakacyjnych koncertów na Placu Wolności i Muzyki u Radziwiłłów to jedna z ciekawszych, cyklicznych propozycji aktywnego spędzenia lata – dodaje rzecznik.

Projekcje będą obywały się przez cały miesiąc w cyklach od poniedziałku do środy, począwszy od 31 lipca. Do dyspozycji widzów będą komfortowe leżaki. Początek seansów o godz. 20.

Zagłosować można do 23 lipca poprzez stronę internetową urzędu miasta, należy jednak posiadać konto Google. Do wyboru są w ramach gwiezdnych poniedziałków: Co jest grane?, Miasto ślepców, Przerwane objęcia, Kwartet, Tajemnica Filomeny, Klub Jimmy'ego, Imigrantka, Ponad wszelką wątpliwość, Bez reguł, Uwikłani. Natomiast w ramach wtorkowego miksu filmowego: Erratum, Chrzest, Jak Bóg da, War room. Siła modlitwy, Asteriks i Obeliks: osiedle Bogów, Były sobie człowieki, Niczego nie żałuję - Edith Piaf, Królowa pustyni, Anioł Śmierci lub Sinister. A w zakochane środy do wyboru: Plan Maggie, Nie ma mowy!, Moja miłość, Pan idealny, Rio, I love you, Wciąż ją kocham, Para na życie, W świecie kobiet, Jaśniejsza od gwiazd, lub Kobiety z 6. piętra.