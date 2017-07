Kino plenerowe w parku w Międzyrzecu Podlaskim

To mieszkańcy wybrali filmy w internetowym głosowaniu.

6 sierpnia zobaczyć będzie można "Miłość i inne używki" (godz. 20:30) oraz "Zjawę" (godz. 22:30).

20 sierpnia "Deadpool" (godz. 20:30) oraz "Grand Budapest Hotel" (godz. 22:30).

Urząd miasta przygotuje ok. 200 krzesełek. Na miejscu będzie też gastronomia. Ze sobą można wziąć koce. Jeśli pogoda nie dopisze, to seanse zostaną przeniesione do kina Sława.

Wstęp na projekcje jest bezpłatny.