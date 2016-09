Kino: "Upór natury" w CSK

Centrum Spotkania Kultur (Plac Teatralny 1) zaprasza na kolejną we wrześniu projekcję filmową w ramach cyklu "Spotkania z filmem". W sobotę, 10 września o godz. 18.30 będzie można zobaczyć film "Upór natury" w reżyserii Jonathana Nossitera.

"Upór natury" opowiada historię właścicieli winnic we Włoszech, którzy pragną produkować wino w tradycyjny sposób i sprzeciwiają się przemysłowej produkcji oraz stosowaniu ulepszaczy, przez co są pociągani do odpowiedzialności przez przemysł winiarski. Naturalna produkcja wina okazuje się być wyzwaniem, ponieważ istnieją ludzie, którzy nie popierają innowacyjnego i ekologicznego rolnictwa.

Dzieło Nossitera miało swoją premierę w 2014 roku. W ubiegłym roku prezentowany był w Polsce w ramach Docs Against Gravity Film Festival, gdzie był nominowany do nagrody Green Warsaw.

Bilety na seans kosztują 10 zł.