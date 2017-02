Kino w Teatrze Starym: "Ederly"

Do miasteczka Ederly, istniejącego poza czasem, na granicy jawy i snu, przybywa konserwator zabytków Słow, który ma do wykonania zadanie w miejscowym kościele.



- Wybitny twórca animacji zaprasza nas do świata snów i złudzeń. Surrealistyczna czarno-biała komedia oscyluje między czarnym kryminałem a traktatem filozoficznym, pełnym odniesień do światowej literatury i filmu. Kafka i Mrożek spotykają tu brazylijską telenowelę, a reżyser kpi sobie z nas leciutko, ale i budzi niepokój - zachęca Magda Sendecka, kurator programu filmowego w Teatrze Starym.



Bilety na wydarzenie kosztują 8 i 10 zł.