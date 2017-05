Klasyczne "Dziecko Wojny" Tarkowskiego w Miasto movie

II wojna światowa. Radzieckie oddziały spotykają w drodze na front chłopca, któremu udało się uciec z obozu koncentracyjnego. Jak się okazuje, Iwan stracił z rąk okupantów wszystkich najbliższych. Dowódca oddziału, kapitan Cholin, chce go wysłać do szkoły znajdującej się na terenach nie objętych działaniami wojennymi. Jednak chłopiec upiera się, żeby zostać w wojsku.



- Przejmujące stadium wojny widzianej oczyma małego chłopca, wrzuconego w sam środek traumatycznych wydarzeń. Jakie będą konsekwencje nagłego przeskoku ze świata dzieciństwa do świata dorosłych? Jak przetrwać w skrajnym zagrożeniu i nie utracić swojego człowieczeństwa? Te pytania towarzyszą obrazowi Tarkowskiego, ponieważ reżyser, jak nikt inny potrafił łączyć poetyckość i duchowość z ważnymi, życiowymi tematami - zachęcają organizatorzy.



Wstęp na wydarzenie jest wolny.