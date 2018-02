Kultowe musicale w Dyskusyjnym Kole Filmowym Benshi

Na początek organizatorzy proponują jeden z najsłynniejszych musicali wszech czasów - "Deszczową piosenkę" z legendarnym Gene'em Kellym, którą zobaczymy 6 lutego. Akcja produkcji rozgrywa się w okresie końca ery filmu niemego. Producenci jednej z większych wytwórni filmowych mają duże problemy z udźwiękowieniem nowej produkcji. Początkowa wersja filmu okazuje się totalną klapą, głównie przez ówczesną jakość sprzętu, ale też za sprawą głosu głównej aktorki. By ratować dzieło, gwiazdor Don Lockwood namawia wytwórnię, by przerobiła ją na musical.



Nagrodzony Złotym Globem film do dziś uchodzi za jeden z najwybitniejszych przedstawicieli gatunku, głównie za sprawą niezapomnianej choreografii scen z udziałem Gene'a Kelly'ego i Jean Hagen. To stąd pochodzi słynna scena tańca w deszczu, która do dziś parafrazowana była w dziesiątkach innych produkcji.



13 lutego przeniesiemy się w zupełnie inne rejony za sprawą filmu "Cały ten zgiełk" w reżyserii Boba Fosse. To historia alkoholika i narkomana a przy tym diabelnie utalentowanego choreografa i reżysera. Intensywny tryb życia i liczne romanse Joe przypłaca pogarszającym się gwałtownie stanem zdrowia. Aby zachować pozory dobrej formy, każdy ranek rozpoczyna od zażycia środków pobudzających.



Film zdobył w 1980 roku aż 4 Oscary w kategoriach technicznych oraz Złotą Palmę dla najlepszego filmu na Festiwalu w Cannes. Na ekranie błyszczą Roy Scheider i Jessica Lange. Ten pierwszy stworzył kreację życia, ta druga utwierdziła swoją pozycję w Hollywood po debiucie w "King Kongu".



Kolejną propozycją DKF Benshi będzie "Across the Universe" z 2007 roku (projekcja 20 lutego). Fabuła produkcji rozgrywa się w latach 60. Jude jedzie do Ameryki, by odnaleźć nieznanego mu ojca, poznaje Lucy i zakochuje się. Brat Lucy - Max zostaje powołany na wojnę w Wietnamie, Jude i Lucy stają się członkami grupy pokojowej.



Ścieżka dźwiękowa filmu składa się z piosenek grupy The Beatles, do których także odwołuje się fabuła. Na ekranie, oprócz wcielających się w głowne role aktorów (m.in. Jim Sturgess i Evan Rachel Wood) zobaczymy także wybitnych muzyków, takich jak Bono czy nieżyjący już Joe Cocker.



Na koniec lutowej odsłony Benshi, 27 lutego, zobaczymy prawdziwy przebój minionego roku, nagrodzony aż 6 Oscarami film "La La Land". Mia jest początkującą aktorką, która w oczekiwaniu na szansę pracuje jako kelnerka. Sebastian to muzyk jazzowy, który zamiast nagrywać płyty, gra do kotleta w podrzędnej knajpce. Gdy drogi tych dwojga przetną się, połączy ich wspólne pragnienie, by zacząć wreszcie robić to co kochają.



"La La Land" uczestniczyło w jednej z największych oscarowych kontrowersji w historii, kiedy to najpierw obdarowano go Oscarem dla najlepszego filmu, by po chwili zabrać producentom statuetkę i wręczyć ją twórcom filmu "Moonlight".



Wstęp na wszystkie projekcje jest wolny. Spotkania prowadzi Joanna Gładysz.



Program projekcji:



- 6 lutego, godz. 18: Deszczowa Piosenka

- 13 lutego, godz. 18: Cały ten zgiełk

- 20 lutego, godz. 18: Across the Universe

- 27 lutego, godz. 18: La La Land