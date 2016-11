Ladies Night w Cinema City: Światło między oceanami

"Światło między oceanami" to ekranizacja bestsellerowej powieści M.L. Stedman. Jest to historia latarnika Toma Sherbourne'a i jego żony Isabel, których największym niespełnionym marzeniem jest dziecko. Żyjąc samotnie na bezludnej wyspie, mimo miesięcy starań, nie udaje im się wydać na świat nowego życia. Dwa poronienia wpędzają Isabel w depresję. Niespodziewanie do wybrzeży wyspy dobija mała łódź, na której pokładzie Tom znajduje martwego mężczyznę i żywe niemowlę. Pod namową Isabel, wiedziony odruchem serca, Tom łamie swoje surowe zasady i godzi się przyjąć dziecko jako własne.



- Miłość, rodzina, spełnione marzenia – to przejawy szczęścia, które okażą się tak nietrwałe, jak przypływ fali, która ginie gdzieś w szarym piachu rzeczywistości - piszą organizatorzy.



W rolach głównych występują: Alicia Vikander, Rachel Weisz i Michael Fassbender. Reżyseruje Derek Cianfrance, twórca znakomitego "Blue Valentine".

Bilety na pokaz kosztują 24 zł.