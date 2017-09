"Melancholia" w Miasto movie

Co Gdzie Kiedy. W środę, 20 września o godz. 19 w Warsztatach Kultury (ul. Grodzka 5a) odbędzie się kolejna projekcja filmowa w ramach cyklu Miasto movie. Zobaczymy Melancholię Larsa von Triera.

Wystawne weselne przyjęcie Justine i Michaela odbywa się w olbrzymiej posiadłości jej siostry i szwagra. Jednocześnie do Ziemi zbliża się planeta Melancholia, która przez miliony lat skrywała się za Słońcem.



- Lars von Trier to z całą pewnością jeden z najbardziej bezkompromisowych, a przez to nierzadko kontrowersyjnych artystów naszych czasów. Dla jednych geniusz i wizjoner, dla innych hochsztapler i manipulator grający na emocjach widza - twierdzą organizatorzy.



Wstęp na wydarzenie jest wolny.