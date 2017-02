Miasto movie: "Bardzo poszukiwany człowiek"

Tajemniczy Czeczen Issa zgłasza się do jednego z banków w Hamburgu z żądaniem wypłacenia zdeponowanej przed laty fortuny, czym wzbudza niepokój niemieckiego kontrwywiadu.



- Filmowcy mierzący się z kinem szpiegowskim bardzo często sięgają do sprawdzonych wzorów czyli do ekranizacji znanych powieści. Pisarz John le Carre jest z kolei prawdziwym mistrzem w tej dziedzinie. Jego książki były przenoszone na ekran wielokrotnie, nierzadko ze znakomitym skutkiem - twierdzą organizatorzy.



"Bardzo poszukiwany człowiek" stoi przede wszystkim kapitalną obsadą z udziałem m.in.: Philipa Seymoura Hoffmana, Rachel McAdams, Willema Dafoe, Robin Wright i Daniela Bruhla.



Wstęp na wydarzenie jest wolny.