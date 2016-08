Miasto movie: "Berlin Calling"

DJ Ickarus (w tej roli Paul Kalkbrenner i jednocześnie autor ścieżki dźwiękowej do filmu) wraz ze swoją menadżerką i dziewczyną Mathilde (Rita Lengyel) bierze udział w tournée występując w klubach, a jednocześnie przygotowuje się do wydania muzycznego albumu. Wspomaga się narkotykami. Mathilde coraz gorzej znosi jego nałóg. Gdy Ickarus przedawkuje i znajdzie się w szpitalu psychiatrycznym, kobieta szuka pocieszenia u dawnej kochanki. Dzień ukończenia albumu oddala się.



- To barwna i dynamiczna pocztówka z Berlina – europejskiej stolicy techno, clubbingu i nocnego życia. Pełen muzyki, transowy, hipnotyzujący obraz Hannesa Stohra na stale wpisał się w najnowszą popkulturę. Film nawiązujący swoim tytułem do słynnej piosenki The Clash – „London Calling”, to dziś dzieło już legendarne i to nie tylko w Niemczech. Warto je sobie odświeżyć na koniec wakacji wraz z naszym cyklem - zachęcają organizatorzy.



Udział w pokazie jest bezpłatny.