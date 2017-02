Miasto movie: Człowiek, który gapił się na kozy

Bohaterem filmu jest dziennikarz Bob, który przypadkowo poznaje Lyna Cassady'ego. Mężczyzna opowiada mu niezwykłą historię, twierdząc że jest członkiem eksperymentalnej jednostki wojskowej New Earth Army, która ma zmienić sposób prowadzenia wojny. Wojsko zamierza wykorzystywać paranormalne zdolności żołnierzy. Niestety zaginął założyciel jednostki Bill Django i Cassady musi go odnaleźć.



- Humor, groteska, irracjonalne sytuacje, ale też zdrowy dystans i świetne wypunktowanie współczesnych paranoi tzw. supermocarstw, to wszystko oferuje „Człowiek, który gapił się na kozy”. Na ekranie brylują zaś m.in. George Clooney, Ewan McGregor, Jeff Bridges czy Kevin Spacey - twierdzą organizatorzy.



Wstęp na wydarzenie jest wolny.