Miasto movie: Dzieci niebios

- Przepiękny i wzruszający obraz Majida Majidiego, reżysera, który jako jeden z pierwszych przebił się do szerokiej dystrybucji, otwierając drogę dla autorskiego kina z Iranu - zachęcają organizatorzy.



Film opowiada o perypetiach dwojga rodzeństwa. Ali i Zahra pochodzą z biednej rodziny. Pewnego dnia chłopak gubi buty swojej siostry. Dzieci wiedzą, że ich rodziców nie stać na nową parę, więc nie przyznają się do zguby. Postanawiają oboje chodzić w tym samych butach. Zahra chodzi do szkoły na pierwszą zmianę, potem buty ubiera jej brat. Tymczasem Zahra dostrzega swoje buty na nogach koleżanki.



Wstęp na wydarzenie jest wolny.

***

