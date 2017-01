Miasto movie: "Jack Strong"

"Jack Strong" to film sensacyjny, opowiadający jedną z najbardziej fascynujących historii szpiegowskich świata. To prawdziwa historia pułkownika Ryszarda Kuklińskiego - człowieka, który, tkwiąc w środku systemu, podejmuje współpracę z CIA i staje się kluczowym (choć niewidocznym) aktorem czasu zimnej wojny.



- Wyraziste postacie, niesamowita intryga i znakomicie odwzorowane realia epoki to tylko niektóre zalety filmu. Do tego świetne kreacje stworzyli tu Marcin Dorociński, Maja Ostaszewska i Patrick Wilson. Z pewnością jeden z najlepszych polskich filmów ostatnich lat - zachęcają organizatorzy.



Wstęp wolny.



1 lutego 2017, godz. 19.00 – „Jack Strong”, reż. Władysław Pasikowski, czas 127’, 2014 r.

8 lutego 2017, godz. 19.00 – „Północ, północny zachód”, reż. Alfred Hitchcock, czas 136’, 1959 r.

15 lutego 2017, godz. 19.00 – „Człowiek, który gapił się na kozy”, reż. Grant Heslov, czas 93’, 2009 r.

22 lutego 2017, godz. 19.00 – „Bardzo poszukiwany człowiek”, reż. Anton Corbijn, czas 121, 2014 r.