Miasto movie: "Szpieg"

Ekranizacja powieści Johna le Carré. Trwa zimna wojna, emerytowany agent zostaje przywrócony do służby i dostaje zadanie zdemaskowania sowieckiego szpiega w szeregach MI6. Po raz pierwszy brytyjski wywiad zdradza tak wiele tajemnic z pracy swoich najlepszych agentów.



- Szwedzki reżyser łączy we frapującą całość chłodny styl swoich obrazów z duchem klasycznych, brytyjskich historii szpiegowskich. Wraz z początkiem filmu zaczyna się polowanie i misternie konstruowana gra pozorów. Widz poznaje coraz to nowe elementy układanki, które tworzą niesamowitą całość - zachęcają organizatorzy.



"Szpieg" stoi przede wszystkim niesamowitą wręcz obsadą. W filmie występują m.in. Gary Oldman, Benedict Cumberbatch, Tom Hardy, Mark Strong, Colin Firth, John Hurt i wielu innych wybitnych brytyjskich aktorów. To prawdziwy aktorski koncert, który trzeba zobaczyć.



Wstęp na wydarzenie jest wolny.