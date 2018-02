Najlepsze z najgorszych: "The Room" i "The Disaster Artist"

Co Gdzie Kiedy. Przed nami kolejna odsłona filmowego cyklu Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12) Najlepsze z najgorszym. Tym razem wyjątkowo oprócz klasycznej projekcji filmu tak złego, że aż dobrego (The Room), zobaczymy także produkcję przedstawiającą powstawanie tamtego dzieła (The Disaster Artist).

"The Room" w reżyserii Tommy'ego Wiseau powszechnie uważany jest za najgorszy film w historii kina. - Wzorcowy, wielopoziomowy przykład tego jak nie robić filmów, nigdy. To historia kryształowo dobrego, przystojnego, zabawnego i uczciwego bankiera, który zostaje zdradzony przez narzeczoną i przyjaciela. Tommy Wiseau wcielił się w główną rolę, będąc jednocześnie reżyserem, producentem, i scenarzystą – poległ w każdej dziedzinie - twierdzą organizatorzy projekcji.



Jednocześnie produkcja Wiseau zyskała olbrzymią popularność. Do tego stopnia, że James Franco postanowił opowiedzieć o jej powstaniu w filmie "The Disaster Artist" i samemu wcielić się w rolę Wiseau. Za swój występ otrzymał Złoty Glob.



Obie te produkcje zobaczymy w Centrum Kultury w poniedziałek, 19 lutego o godz. 19. Wstęp: 24/30 zł.