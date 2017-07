Najlepsze z najgorszych: "Zemsta Frajerów"

Co Gdzie Kiedy. Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12) zaprasza na kolejną odsłonę filmowego przeglądu kina klasy B - Najlepsze z najgorszych. 20 lipca o godz. 21.30 odbędzie się projekcja filmu Zemsta Frajerów.

Dwaj świeżo upieczeni studenci Adams College popadają w konflikt ze starszymi kolegami z uczelni, którzy szydzą z onieśmielonych biedaków, gdyż nie są oni ani przystojni, ani nawet wysportowani. Są po prostu w ich mniemaniu frajerami... Ale to nie może trwać wiecznie...



- Kultowy film lat 80-tych pełen osiłków, kujonów, uczelnianych bractw i zabawy przerysowanymi stereotypami - zachęcają organizatorzy.



Cykl Najlepsze z najgorszych to niskie budżety, absurdalne dialogi, kiepskie aktorstwo, kosmici, potwory, fabuła nietrzymająca się kupy, a także zaangażowanie i pasja autorów, to tylko niektóre cechy wspólne najgorszych filmów w historii kinematografii światowej.



Bilety na wydarzenie kosztują 5 zł.