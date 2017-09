Noc Grozy Stephena Kinga

- Mrok, psychoza, tajemnice, niepewność, lęk... Niepowtarzalna okazja, aby na całą noc zatopić się w klimatycznej rzeczywistości wykreowanej przez uwielbianego na całym świecie mistrza powieści grozy - zachęcają orgnaizatorzy.



Bilety na wydarzenie kosztują od 25 do 32 zł. Rozpoczęcie maratonu o 22:00, przewidywany koniec ok. 5:30 rano.



Opisy filmów:



To:



W mieście Derry w tajemniczych okolicznościach giną dzieci, po których pozostają jedynie szczątki. Siedmioosobowa grupa dzieciaków postanawia zjednoczyć się, aby stanąć do walki z przerażającym, słynącym z okrucieństwa klaunem, zwanym Pennywise. Po 30 latach sytuacja się powtarza, w mieście znów giną dzieci, a dawna grupa przyjaciół musi się odnaleźć, aby definitywnie zakończyć działalność klauna. Aby tego dokonać muszą najpierw odzyskać utracone wspomnienia z przeszłości, czy im się to uda?



Lśnienie:



Główny bohater Jack Torrance (Jack Nicholson) dostaje pracę jako dozorca hotelu w górach. Hotel w zimie jest zamknięty i odcięty od świata, a Jack wraz z żoną i synem są jego jedynymi mieszkańcami. Z czasem okazuje się, że wbrew pozorom rodzina nie jest sama, hotel jest nawiedzony przez duchy, które doprowadzają Jacka do psychozy. Sytuacja staje się coraz bardziej niebezpieczna, mężczyzna staje się zagrożeniem dla swoich bliskich...



Łowca snów:



Zimą w domku w głębi lasu spotyka się grupa przyjaciół, pewnej nocy odwiedza ich myśliwy, który zabłądził przed kilkoma dniami i poszukuje schronienia. Mężczyzna jest chory i umiera, okazuje się, że został zainfekowany niebezpiecznym wirusem z kosmosu. Bohaterowie muszą stanąć do walki ze swoimi lękami oraz z wrogimi istotami pozaziemskimi. Kluczem tajemniczej historii jest łowca snów...