O Białowieży, Chinach i Syrii. Festiwal filmowy Watch Docs: Prawa Człowieka w filmie

Co Gdzie Kiedy. Najlepsze dokumenty o prawach człowieka i towarzyszące im tematyczne dyskusje. Od piątku do niedzieli (23-25 marca) w Centrum Kultury (ul. Peowiaków 12) projekcje filmowe w ramach objazdowego festiwalu filmowego Watch Docs: Prawa Człowieka w filmie. Wstęp wolny.

„Watch Docs: Prawa Człowieka w filmie” to jeden z jednym z najstarszych i największych festiwali filmowych poświęconych prawom człowieka. Co roku projekcje ogląda ok. 70 000 widzów w całej Polsce. W Lublinie na darmowe projekcje najlepszych polskich i zagranicznych dokumentów do Sali Kinowej CK zaprasza stowarzyszenie Homo Faber.

– Dajemy gwarancję, że z żadnego filmu nie wyjdziecie obojętni – zapewniają organizatorzy.

* W piątek zobaczymy dwa filmy. O godz. 18 „Artykuł 18”. W swoim filmie Bartosz Staszewski próbuje znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego przez ćwierć wieku polskiej wolności nie doczekaliśmy się jakiejkolwiek regulacji związków partnerskich. Po projekcji debata w Piwnicach CK.

O godz. 21 na dużym ekranie „Jeszcze jutro”. To opowieść o Yu Xiuhua, poetce z rolniczej chińskiej prowincji, która stała się literacką gwiazdą z entuzjazmem witaną w Pekinie przez tłumy fanów. Film Fan Jiana został przez krytyków okrzyknięty jednym z najpiękniejszych dokumentów ostatnich lat.

* W sobotnie popołudnie dwa filmy poświęcone największej i najdłuższej akcji polskich aktywistów ostatnich lat: ekolodzy kontra harwestery. O godz. 17 „Puszcza Białowieska. Jesteśmy”, a o godz. 18 „Zostaw ją!” Po projekcji debata w piwnicy CK. Kolejne dwie sobotnie projekcje to „Polonez” (godz. 20:15) – opowieść o konkursie na prezentację postaw patriotycznych w Miejskim Centrum Kultury w Aleksandrowie Kujawskim i „Cichy front” (godz. 20:45) – Manon Loizeau oddaje głos syryjskim kobietom, których udziałem stał się niewyobrażalny horror.

* W niedzielę aż trzy powody, by rozsiąść się w wygodnym fotelu Sali Kinowej CK. O godz. 16 „Jeszcze jeden news”. Reżyser odwrócił kamerę o 180 stopni i bohaterami filmu uczynił dziennikarzy relacjonujący współczesną wędrówką ludów – od Grecji po Niemcy. O godz. 17:40 „Detektywi prawdy”. Dokument o nowych technologiach w służbie praw człowieka. A o godz. 19:30 ostatnia projekcja w ramach tegorocznej edycji festiwalu – „Ryzyko”. Najbardziej osobisty film w dorobku Laury Poitras, laureatki Oscara za „Citizenfour”. Kręcony przez sześć lat portret szefa WikiLeaks, Juliana Assange’a, zaowocował dokumentem na tyle szczerym, że kontestowanym przez samego głównego bohatera.