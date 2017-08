"Oh, Boy!" w Kinie Perła

Co Gdzie Kiedy. Rozpoczął się ostatni miesiąc trwania plenerowego Kina Perła przy ul. Bernardyńskiej 15. W najbliższy weekend zobaczymy m.in. Oh, Boy! i Playtime.

W piątek, 4 sierpnia będzie można zobaczyć film "Oh, Boy!" Jana Ole Gerstera. To historia młodego Nika, który porzuca studia i odsuwa swoją przyszłość na dalszy plan, oddając się wędrówkom po ulicach Berlina, podczas których podziwia napotkanych przechodniów.



Sobotni seans przebiegnie pod znakiem kina z dreszczykiem emocji. "Panaceum" to historia Emily, która korzysta z terapii u psychiatry. Ten przepisuje jej eksperymentalne antydepresanty, które zmieniają jej życie w piekło.



W niedzielę obejrzymy klasyk Jacquesa Tatiego o perypetiach Pana Hulot. w "Playtime" bohater wybiera się na spotkanie z amerykańskim biznesmenem do biurowej dzielnicy Paryża. Klucząc po korytarzach ogromnego, pełnego zakamarków, budynku, Pan Hulot wikła się w coraz bardziej absurdalne sytuacje, siejąc przy tym chaos i zamieszanie.



W nadchodzącym tygodniu szykuje się dodatkowy, poniedziałkowy seans. 7 sierpnia wyświetlony zostanie film "Kieł" w reżyserii Yorgosa Lanthimosa. Zamożne małżeństwo izoluje swoje dzieci od mediów i innych ludzi. Gdy rodzeństwo ogląda film przyniesiony przez znajomą, zaczyna podejrzewać, że prawdziwy świat różni się od tego, który pokazują im rodzice.



W środę będzie można obejrzeć film "Co nas kręci", z kolei na czwartek zaplanowano projekcję "Rzezi" Romana Polańskiego.



Wstęp na wszystkie projekcje jest wolny. Seanse zaczynają się ok. godz. 21.

Piątek, 4 sierpnia: "Oh, Boy!"

Sobota, 5 sierpnia: "Panaceum"

Niedziela, 6 sierpnia: "Playtime"

Poniedziałek, 7 sierpnia: "Kieł"

Środa, 9 sierpnia: "Co nas kręci"

Czwartek, 10 sierpnia: "Rzeź"