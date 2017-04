Oscar Nominated Shorts: Fabuły

W środę, 19 kwietnia o godz. 18 w Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12) odbędzie się przegląd krótkometrażowych filmów fabularnych nominowanych w tym roku do Oscara.

Nagrody Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej, powszechnie nazywane Oscarami, od lat niezmienne stanowią jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w świecie filmu.

W ramach przeglądu w CK zobaczymy wszystkie pięć produkcji nominowanych w tym roku do Nagród Akademii w kategorii krótkometrażowych fabuł. Wśród nich m.in. "Silent Nights", czyli opowieść o wolontariuszu w schronisku dla bezdomnych, któy zakochuje się w nielegalnym imigrancie oraz "La Femme et Le TGV", którego bohaterka każdego poranka i wieczora od lat macha pociągowi, który przejeżdża obok jej domu. Pewnego dnia w swoim ogrodzie znajduje list od konduktora i jej samotne życie wywraca się do góry nogami.

Bilety na wydarzenie kosztują 8 i 10 zł.

PROGRAM:

Enemis Intérieurs, reż. Sélim Aazzazi / Francja, 2016 / 28 min.

La Femme et Le TGV, reż. Timo von Gunten / Szwajcaria, 2016 / 30 min.

Silent Nights, reż. Aske Bang / Dania, 2016 / 30 min.

Sing (Mindenki), reż. Kristof Deák / Węgry, 2016 / 25 min.

Timecode, reż. Juanjo Giménez Peña / Włochy, 2016 / 15 min.