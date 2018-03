Oscarowe krótkie formy w Centrum Kultury

Co Gdzie Kiedy. W środę, 14 marca o godz. 18 w Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12) będzie można zobaczyć krótkometrażowe filmy aktorskie nominowane do Oscara.

- Zapraszamy na pokaz filmów aktorskich, które w tym roku zostały wytypowane do wyścigu o największą ilość głosów członków Amerykańskiej Akademii Filmowej - zachęcają organizatorzy.

W ramach projekcji zaprezentowane zostaną filmy: "DeKalb Elementary", "The Eleven O’Clock", "My Nephew Emmett", "The Silent Child" oraz "Watu Wote/All of Us".

Bilety na seans kosztują 8 i 10 zł.