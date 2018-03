Oscarowe przeboje w DKF Benshi [program projekcji]

Co Gdzie Kiedy. Gratka dla lubelskich kinomaniaków! W marcu Dyskusyjne Koło Filmowe Benshi zorganizuje projekcje doskonałych oscarowych filmów w ramach serii And the Oscars goes to.... Seanse będą się odbywać w każdy wtorek marca w Centrum Kultury (ul. Peowiaków 12).

Już 6 marca zobaczymy angażujący dramat w reżyserii Kennetha Lonergana "Manchester by the Sea". To historia dozorcy Lee, który stroni od ludzi. Po śmierci starszego brata, mężczyzna musi wrócić do rodzinnego miasta i zaopiekować się bratankiem. Bohater musi poradzić sobie z wychowaniem nastolatka, spotkaniem z byłą żoną Randi i lokalną społecznością, która zna powody jego wyjazdu sprzed lat.

W filmie występują m.in. Casey Affleck, Michelle Williams i Lucas Hedges. Ten pierwszy stworzył tak wyrazistą kreację, że za swój występ uhonorowany został Oscarem w 2017 roku. Film zdobył także statuetkę za scenariusz oryginalny.

Na tę projekcję wyjątkowo obowiązują płatne bilety w cenie 12/15 zł do nabycia w kasie CK.

Na 13 marca zaplanowano projekcję "Ostatniego cesarza" z 1987 roku. Wybitne dzieło Bernardo Bertolucciego przedstawia historię Pu Yi, ostatniego cesarza Chin, który stał się jeńcem armii radzieckiej. Powrót do ziemi przodków oraz reedukacja, jakiej zostaje poddany, staje się pretekstem do pokazania jego historii.

Scenariusz, nagrodzonego 9 Oskarami filmu, powstał w oparciu o dwie książki: pamiętnik Aisin-Gioro Pu Yi "Byłem ostatnim cesarzem Chin" oraz jego nauczyciela Reginalda Johnstona "Twilight in the Forbidden City".

Kolejną projekcją 20 marca będzie pokaz filmu "Absolwent" Mike'a Nicholsa. Historia młodego człowieka który po ukończeniu szkoły musi podjąć odpowiedzialność za własne wybory. Uwikłany w romans ze starszą od siebie kobietą i zakochany w jej córce, szuka własnej drogi w dorosłe życie.

Debiut Dustina Hoffmana, za który otrzymał Złotego Globa. Produkcja została z kolei nagrodzona Oscarem za reżyserię.



Na koniec, 27 marca, zobaczymy słynne "Stąd do wieczności" z 1953 roku w reżyserii Freda Zinnemanna. Produkcja zdobyła aż 8 Oscarów, uwzględniając najważniejsze kategorie (film, reżyser, scenariusz, aktor i aktorka drugoplanowi) i do dziś uchodzi za nieśmiertelny klasyk.

Bohaterem filmu jest były pięściarz, który stawia się w jednostce wojskowej, odrzuca propozycję powrotu na ring. Zdenerwowany dowódca postanawia złamać jego opór siłą.

Wszystkie projekcje będą odbywać się we wtorki marca (6, 13, 20, 27) o godz. 18 w Centrum Kultury w Lublinie. Wstęp na seanse jest wolny, za wyjątkiem projekcji "Manchester by the Sea", na którą obowiązują płatne bilety. Spotkania poprowadzi Joanna Gładysz.