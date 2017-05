"Outcasts - Szare Anioły" - pokaz filmu i spotkanie z twórcami

Film Outcasts "Szare Anioły" powstawał 10 lat. Jest to historia młodej wspólnoty Franciszkanów, która pracuje w najtrudniejszych, często zapomnianych miejscach na świecie.



- Przenieś się do więzienia w Centralnej Ameryce, przejdź przez mroczne ulice w Londynie i w Nowym Jorku oraz odwiedź najniebezpieczniejsze dzielnice w Irlandii - zachęcają organizatorzy.



Reżyser filmu, Joseph Campo, przyleci do Polski po raz pierwszy w życiu. Twórca opowie w Lublinie o swoim dziele oraz pracy nad jego powstaniem. Gościem Kina Bajka będzie również Maciej Syka, pracownik nowojorskiego studia Grassroots Films.



Bilety na seans i spotkanie z twórcami kosztują 25 zł w przedsprzedaży.