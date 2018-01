"Paterson" w Miasto movie

Co Gdzie Kiedy. W środę, 17 stycznia o godz. 19 w siedzibie Warsztatów Kultury (ul. Grodzka 5a) odbędzie się projekcja nagradzanego filmu Paterson w reżyserii Jima Jarmusha.

Kierowca autobusu prowadzi szczęśliwe życie u boku żony Laury, tworząc wiersze inspirowane zaobserwowanymi w pracy wydarzeniami.



- Jeśli mielibyśmy wskazać jedną kluczową cechę tytułowego Patersona, to jest nią bez wątpienia pogoda ducha. Optymizm i spokój z jakim postać podchodzi do świata i do innych ludzi. Los potrafi być jednak przewrotny i nawet najspokojniejsza jednostka może zostać wystawiona na próbę - zachęcają organizatorzy.



Wstęp na wydarzenie jest wolny.