Pokaz filmu "Kwiat wiśni i czerwona fasola" w CK

Sentaro prowadzi małą piekarnię, w której serwuje dorayaki - japoński deser składający się z naleśników przekładanych słodką pastą z czerwonej fasoli ("an"). Sentaro szuka kogoś do pomocy w kuchni, jednak gdy zgłasza się starsza pani, Tokue, niechętnie przyjmuje ją do pracy. Tokue szybko udowadnia, że jej ręce potrafią czynić cuda, gdy chodzi o przygotowywanie "an". Dzięki jej sekretnej recepturze, mały biznes wkrótce rozkwita... Z czasem, Sentaro i Tokue otwierają przed sobą swoje serca i odsłaniają stare rany.



reżyseria: Naomi Kawase; obsada: Kirin Kiki, Masatoshi Nagase, Kyara Uchida, Miki Mizuno

dramat / Francja, Japonia, Niemcy / 2015 / czas trwania: 113 min



Bilety na projekcję kosztują 5 zł.