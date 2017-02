Projekcja filmu „Maria Skłodowska-Curie” przed premierą. Dla studentów i pracowników UMCS

Projekcja będzie bezpłatna. Aby otrzymać zaproszenie, trzeba wypełnić formularz dostępny na stronie www.umcs.pl. Zapisy trwają do wyczerpania limitu miejsc, ale nie dłużej niż do jutra, do godz. 20. Potwierdzenia rezerwacji zostaną wysłane mailem.

„Maria Skłodowska-Curie” w reżyserii Marie Noëlle to międzynarodowa koprodukcja o życiu słynnej polskiej noblistki. W roli tytułowej Karolina Gruszka. Partnerują jej m.in. Iza Kuna (siostra Bronisława), Piotr Głowacki (Albert Einstein), Jan Frycz (Ernest Solvay), Daniel Olbrychski (Emile Amagat).

Film znalazł się w prestiżowym Konkursie Głównym Międzynarodowego Festiwalu Sztuki Autorów Zdjęć Filmowych - Camerimage. Został uhonorowany najważniejszymi niemieckimi nagrodami filmowymi - Bavarian Film Awards - za najlepszą reżyserię i najlepszą scenografię. Do naszych kin wejdzie 3 marca.