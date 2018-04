Projekcja i spotkanie z twórcami filmu "Wieża. Jasny dzień"

Córka Muli i Michała niedługo ma przystąpić do pierwszej komunii. Do życia rodziny niespodziewanie powraca Kaja - biologiczna matka dziewczynki.



"Wieża. Jasny dzień" to debiut reżyserski Jagody Szelc, tegorocznej laureatki Paszportu Polityki. Objawienie Festiwalu Filmowego w Gdyni. Film zdobył także Nagrodę za Debiut Reżyserski, Nagrodę za Najlepszy Scenariusz i został zakwalifikowany do prestiżowej sekcji Forum 68. Berlinale.



Po projekcji odbędzie się spotkanie z aktorką Anną Krotoską (Mula) i producentem filmu Marcinem Malatyńskim. Spotkanie poprowadzi Barbara Sawicka, kuratorka programu filmowego w Kinie CK.



Wstęp wolny.