Przedpremierowy pokaz filmu "Nigdy Cię tu nie było" w Centrum Kultury

Co Gdzie Kiedy. Centrum Kultury w Lublinie (ul. Peowiaków 12) zaprasza na przedpremierowy pokaz festiwalowego przeboju z Joaquinem Phoenixem w roli głównej - "Nigdy Cię tu nie było". Projekcja odbędzie się w środę, 4 kwietnia o godz. 18.

Historia byłego agenta do zadań specjalnych, mężczyzny pełnego sprzeczności, zagubionego, na krawędzi autodestrukcji. Widział już prawie wszystko, a prześladujące go wspomnienia sprawiają, że chciałby, aby świat o nim zapomniał. Jednak gdy zaginie pewna nastolatka, podejmie się jej odnalezienia.



Film Lynne Ramsay zdobył w ubiegłym roku dwie Złote Palmy na Festiwalu w Cannes, w tym dla najlepszego atkora - Joaquina Phoenixa. Produkcja trafi w Polsce do szerokiej dystrybucji 13 kwietnia i wtedy również będzie można ją oglądać w CK.



Bilety na przedpremierową projekcję kosztują 12 i 15 zł.