Przygody Cukinii i dużo po włosku

Kino studyjne „Chatka Żaka“UMCS oraz Alliance Française zapraszają dziś na ostatni z cyklu filmów pokazywanych w ramach Dni z Kinem Frankofońskim. O godz. 19.30 nominowany w tym roku do Oscara i Złotych Globów za najlepszy pełnometrażowy film animowany i doceniony przez publiczność kilku festiwali film, którego autorem jest Claude Barras. „Nazywam się Cukinia” (na zdjęciu) to historia chłopca, który po śmierci mamy trafia do domu dziecka. Bilety są po 10 i 12 zł.

31 marca w kinie Bajka zacznie się przegląd najnowszych filmów z Półwyspu Apenińskiego: CinemaItalia Oggi 2017. Do 4 kwietnia będzie można zobaczyć pięć filmów. Jak zapewniają organizatorzy to najlepsze włoskie zeszłoroczne produkcje.

W programie: 31 marca „Szybki jak wiatr” Matteo Rovere o rodzinie De Martino, która przygotowuje się do wyścigów samochodowych i wychowuje kolejne pokolenia pilotów

* 1 kwietnia „Największe marzenie” Michele Vannucci o rzymskim przestępcy, który w wieku 39 lat zdaje sobie sprawę, że ma przed sobą przyszłość. I dla dobra własnego i rodziny powinien przeżyć ją możliwie jak najuczciwiej

* 2 kwietnia „Uszy” Alessandro Aronadio o mężczyźnie, który budzi się z męczącym szumem w uszach i tak zaczyna tragikomiczny dzień * 3 kwietnia „Bez śladu” Gianclaudio Cappai, którego bohater próbuje zapomnieć o przeszłości i pochłaniającej go chorobie.

* Na koniec 4 kwietnia film, który u nas ma już wielu fanów czyli „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie” Paolo Genovese. To historia pewnej kolacji na której spotyka się grupa długoletnich przyjaciół.

Wszystkie włoskie projekcje zaczynają się o godz. 20.00. Bilety już w sprzedaży, są po 16-18 zł.