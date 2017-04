Repertuar kin i teatrów w długi weekend w Lublinie i regionie (28.04-01.05)

PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK 21 kwietnia 2017 – 1 maja 2017

TEATRY:

TEATR im. J. OSTERWY (ul. Narutowicza 17): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Szarp pan bas – 19.00

TEATR im. H.Ch. ANDERSENA (plac Teatralny 1): brak spektakli

TEATR MUZYCZNY (ul. Skłodowskiej-Curie 5): PIĄTEK SOBOTA: Baron Cygański – 18.00

TEATR STARY (ul. Jezuicka 18): SOBOTA: Rozmowy z diabłem. Wielkie kazanie księdza Bernarda – 16.00, 20.00 NIEDZIELA: Ptyś i Bill – 17.00

TEATR CENTRUM KULTURY (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Międzynarodowy Dzień Tańca 2017 – 18.00 SOBOTA: Międzynarodowy Dzień Tańca 2017 – 19.00

FILHARMONIA LUBELSKA (ul. Skłodowskiej-Curie 5): NIEDZIELA: Koncert Konfraternia Caper Lublinensis – 17.00

KINA:

CINEMA CITY PLAZA LUBLIN (ul. Lipowa 13): PIĄTEK SOBTOA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK: Amok – 18.50; Azyl – 15.00; Bikini Blue – 13.00, 22.10; Był sobie pies – 10.00; Dalida. Skazana na miłość – 16.10; Dzieciak rządzi 3D – 11.30, 13.40, 15.50, 18.00; Dzieciak rządzi 2D – 10.30, 12.40, 14.50, 17.00, 19.10; Ghost in the Shell – 10.10, 21.10; Jutro będziemy szczęśliwi – 19.40; Klient – 20.10; Piękna i Bestia dubbing – 10.10, 12.30, 15.10, 17.50; Piękna i Bestia napisy – 20.30; Porady na zdrady – 21.20; Power Rangers 11.30; Riko prawie bocian – 14.10, 17.40; Szybcy i Wściekli 8 – 11.00, 12.30, 13.50, 15.20, 16.40, 18.10, 19.30, 21.00, 22.20; Uciekaj! – 12.15, 14.30, 16.45, 19.00, 21.15; Zając Max ratuje Wielkanoc – 10.40

CINEMA CITY FELICITY LUBLIN (al. Wincentego Witosa 32): PIĄTEK: Azyl – 14.10; Baba Jaga – 20.20; Bikini Blue – 21.50; Był sobie pies – 10.30; Dzieciak rządzi 3D – 11.00, 13.10, 15.20, 17.30; Dzieciak rządzi 2D - 10.00, 12.10, 14.20, 16.30, 18.40; Ghost in the Shell – 20.50; Kong: Wyspa Czaszki – 21.40; Małżeńskie porachunki – 14.50, 19.40; Ostatnia klątwa – 11.20, 16.00, 19.00, 21.10; Ozzy – 12.00; Piękna i Bestia – 11.00, 13.40, 16.20, 19.00; Porady na zdrady – 18.10; Power Rangers – 10.50; Riko prawie bocian – 12.40, 17.00; Szybcy i Wściekli 8 4DX – 10.00, 12.50, 15.40, 18.30, 21.20; Szybcy i Wściekli 8 – 11.30, 14.20, 17.10, 20.00, 22.30; Uciekaj! – 13.30, 15.45, 18.00, 20.15, 22.30; Wybawienie – 13.30, 16.50, 19.20, 21.50; Zając Max ratuje Wielkanoc – 10.00 SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK: Azyl – 14.10; Baba Jaga – 20.20; Bikini Blue – 21.50; Był sobie pies – 10.30; Dzieciak rządzi 3D – 11.00, 13.10, 15.20, 17.30; Dzieciak rządzi 2D - 10.00, 12.10, 14.20, 16.30, 18.40; Ghost in the Shell – 20.50; Jutro będziemy szczęśliwi – 19.00; Kong: Wyspa Czaszki – 21.40; Małżeńskie porachunki – 14.50, 19.40; Ostatnia klątwa – 11.20, 16.00, 19.00, 21.10; Ozzy – 12.00; Piękna i Bestia – 11.00, 13.40, 16.20; Porady na zdrady – 18.10; Power Rangers – 10.50; Riko prawie bocian – 12.40, 17.00; Szybcy i Wściekli 8 4DX – 10.00, 12.50, 15.40, 18.30, 21.20; Szybcy i Wściekli 8 – 11.30, 14.20, 17.10, 20.00, 22.30; Uciekaj! – 13.30, 15.45, 18.00, 20.15, 22.30; Wybawienie – 13.30, 16.50, 19.20, 21.50; Zając Max ratuje Wielkanoc – 10.00

MULTIKINO GALERIA OLIMP (Al. Spółdzielczości Pracy 36): PIĄTEK: Był sobie pies – 10.25; Dzieciak rządzi – 10.15, 11.30, 12.30, 13.45, 14.45, 15.15, 16.00, 17.30, 18.15; Ghost in the Shell – 12.40; Jutro będziemy szczęśliwi – 19.45; Piękna i Bestia – 11.15, 14.00, 16.45; Poranki: Tomek i Przyjaciele – 10.30, 12.00; Riko prawie bocian – 11.00, 14.30, 16.30; Szybcy i Wściekli 8 – 10.15, 12.25, 13.10, 15.05, 16.05, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00; Uciekaj! – 13.05, 15.25, 17.45, 20.05, 22.25; Zając Max ratuje Wielkanoc – 10.35 SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK: Był sobie pies – 10.00; Chata – 12.15; Dzieciak rządzi – 10.15, 11.30, 12.30, 13.45, 14.45, 15.15, 16.00, 17.30, 18.15; Ghost in the Shell – 22.20; Jutro będziemy szczęśliwi – 19.45; Piękna i Bestia – 11.15, 14.00, 16.45; Poranki: Tomek i Przyjaciele – 10.30, 12.00; Riko prawie bocian – 11.00, 14.30, 16.30; Szybcy i Wściekli 8 – 10.15, 12.25, 13.10, 15.05, 16.05, 17.00, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 21.30, 22.00, 22.30, 23.00; Uciekaj! – 13.05, 15.25, 17.45, 20.05, 22.25; Zając Max ratuje Wielkanoc – 10.35

KINO BAJKA (ul. Radziszewskiego 8): PIĄTEK: Był sobie pies – 10.30; Azyl – 15.30; Klient – 18.00; Wybawienie – 20.15 SOBOTA: Azyl – 10.00, 15.30; Był sobie pies – 13.30; Klient – 18.00; Wybawienie – 20.15 NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK: Był sobie pies – 13.30; Azyl – 15.30; Klient – 18.00; Wybawienie – 20.15

KINO GRAŻYNA (ul. Wallenroda 4a): brak seansów

CENTRUM KULTURY LUBLIN (ul. Peowiaków 12): PIĄTEK: Maria Skłodowska-Curie – 17.00; Klient – 19.00 SOBOTA: Klient – 18.00; Ostatnie dni miasta – 20.15 NIEDZIELA: Ostatnie dni miasta – 18.00; Klient – 20.15

CHATKA ŻAKA (ul. Radziszewskiego 16): brak seansów

PUŁAWY – SYBILLA (Al. Partyzantów 6): PIĄTEK: Dzieciak rządzi – 15.00, 16.45; Szybcy i Wściekli 8 ­– 18.40, 21.00 SOBOTA NIEDZIELA: Dzieciak rządzi – 11.00, 15.15, 17.00; Szybcy i Wściekli 8 – 12.45, 18.40, 21.00 PONIEDZIAŁEK: Dzieciak rządzi – 13.15, 15.00, 17.00; Szybcy i Wściekli 8 - 18.40, 21.00

BIAŁA PODLASKA – MERKURY (ul. Brzeska 43): PIĄTEK: Dzieciak rządzi – 15.10, 17.00; Szybcy i Wściekli 8 – 18.40, 21.00 SOBOTA NIEDZIELA: Dzieciak rządzi – 11.00, 15.10, 17.00; Szybcy i Wściekli 8 – 12.45, 18.40, 21.00 PONIEDZIAŁEK: Dzieciak rządzi – 13.00, 15.00, 17.00; Szybcy i Wściekli 8 – 18.40, 21.00

ZAMOŚĆ – STYLOWY (ul. Odrodzenia 9): PIĄTEK: Bikini Blue – 17.00; Dzieciak rządzi 2D – 16.30; Dzieciak rządzi 3D – 14.30, 18.30; Pan Żaba – 15.00, 17.00; Szybcy i Wściekli 8 – 15.15, 18.00, 20.45; Uciekaj! – 12.45, 18.45, 21.00; W sieci – 19.00; Wybawienie – 14.45, 20.30 SOBOTA NIEDZIELA PONIEDZIAŁEK: Bikini Blue – 17.00; Dzieciak rządzi 2D – 12.30, 16.30; Dzieciak rządzi 3D – 14.30, 18.30; Pan Żaba – 15.00, 17.00; Szybcy i Wściekli 8 – 12.30, 15.15, 18.00, 20.45; Uciekaj! – 12.45, 18.45, 21.00; W sieci – 19.00; Wybawienie – 14.45, 20.30

ŚWIDNIK – LOT (Al. Lotników Polskich 24): PIĄTEK SOBOTA NIEDZIELA: Dzieciak rządzi 3D – 12.30, 17.00; Dzieciak rządzi 2D – 14.30; Amok – 19.15

CHEŁM – CKF ZORZA (ul. Strażacka 2): PIĄTEK: Dzieciak rządzi 2D – 18.30; Dzieciak rządzi 3D – 14.00; Kłamstwo – 16.00; Split – 21.00 SOBOTA: Dzieciak rządzi 2D – 14.00; Dzieciak rządzi 3D – 12.00, 18.30; Kłamstwo – 21.00; Split – 16.00 NIEDZIELA: Dzieciak rządzi 2D – 18.30; Dzieciak rządzi 3D – 12.00, 14.00; Kłamstwo – 16.00; Split – 21.00 PONIEDZIAŁEK: Dzieciak rządzi 3D – 12.00, 13.30; Dzieciak rządzi 2D – 18.30; Ghost in the Shell – 21.00; McImperium – 18.30; Mr. Gaga – 16.00; Sonia – 14.00; Split – 16.00; Zwariować ze szczęścia – 20.30